HABER

Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.

Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!
Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanede poliklinik sayısı artırıldıSağlık Bakanlığı'na devredilen hastanede poliklinik sayısı artırıldı
Ulaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’ çözümUlaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’ çözüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arazöz bodrum helikopter Muğla Mumcular orman orman yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.