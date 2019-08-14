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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.

Söndürme çalışmalarına destek vermesi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

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Milas Muğla orman orman yangını yangın

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