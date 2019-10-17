Muğla'da orman yangını

Mu\u011fla'n\u0131n Seydikemer il\u00e7esinde orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.\nKaranl\u0131ki\u00e7i Kanyonu'ndaki ormanl\u0131k alanda y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu yang\u0131n ba\u015flad\u0131.\nKaradan ula\u015f\u0131m olmayan b\u00f6lgedeki yang\u0131na, Mu\u011fla Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait 3 helikopterle m\u00fcdahale ediliyor. Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...\u00dcniversiteli Kardelen, Ku\u015fadas\u0131'nda topra\u011fa verildiAntalya'da, derin dal\u0131\u015f e\u011fitiminde 1 asker \u015fehit oldu (3)
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