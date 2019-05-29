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Muğla'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

KISMEN KONTROL ALTINDA Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 32 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri, 6 pikap 2 itfaiye tankeri, 15 teknik personel, 2 memur ve 145 yangın söndürme işçisi karadan, 5 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı noktalarda süren yangınla ilgili, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

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Muğla'da orman yangını (2)Muğla'da orman yangını (2)Muğla'da orman yangını (2)Muğla'da orman yangını (2)

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