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Muğla'da Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlikte unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları canlandırıldı, zihin ve beden gelişimini artıran el yapımı oyuncaklar sergilendi

"9'uncu Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği" Muğla'da başladı.

Yerkesik İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları canlandırılırken, zihin ve beden gelişimini artıran el ürünü oyuncaklar sergilendi.

Çocuklar "çember çevirme, seksek, dokuz taş, çelik çomak" gibi otantik oyunları oynadı. Şenlikte yetişkinler de çocukların bazı oyunlarına katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Çocukların toplu halde ip atlamaları da şenliğe renk kattı. Protokol üyeleri de çocuklarla topaç ve pelit çevirme oyunlarına katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümral Deveci, yaptığı konuşmada, şenliği yerelden ulusala, uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, çocukları bilgisayardan, tabletten, telefondan ve buna olan bağımlılıktan birazcık kurtarıp, sokak oyunlarıyla tanıştırmak. Çocukların akranlarıyla oynamalarını, hatta büyükleriyle ilişki kurmalarını sağlamak." diye konuştu.

Deveci, şenliğin çocukların becerilerini geliştirdiğini, vücut kondisyonlarını gerçekleştirdiğini, kültürü tanımalarını sağladığını ifade etti.

Etkinliğe katılan 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zehra Türk çocukları şenliğe davet ederken, 6 yaşındaki Sude Cıbık ise şenlikte çember sürmeyi öğrendiğini anlattı.

Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği yarın sona erecek.

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