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Muğla'da otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde evin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Soner Çalıkoğlu (52) idaresindeki 48 HF 293 plakalı otomobil, Seki Mahallesi Fethiye-Seki kara yolunda bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Cemile Küçüklü (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta bulunan Asiye Nur ve Nurşen Çalıkoğlu (40) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Küçüklü'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü 3 yaralı Muğla otomobilin duvara çarpması Seydikemer trafik kazası

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