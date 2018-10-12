Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mürsel Topdemir idaresindeki 06 DH 3744 plakalı otomobil, Milas-Yatağan karayolu Korucuk Mahallesi Müştak mevkisinde devrildi.
Araç sürücüsü Topdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobildeki Şadi Ali Yazıcı, 112 Acil Servis ekibince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mürsel Topdemir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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