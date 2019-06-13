Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 HZ 675 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi Değirmenbaşı mevkisinde, bariyerlere çarparak tarlaya devrildi.
Kazada, otomobildeki Arzu Sıla Karakuş, Sude Beylen, Hatice Bolel, Sadri Çaylı ve Ali Açıl yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan Karakuş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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