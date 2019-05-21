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Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü Kerim Aydemir (58) olay yerinde hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Zeytinalan Mahallesi cami kavşağında meydana geldi.

Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü Kerim Aydemir (58) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Zeytinalan Mahallesi cami kavşağında meydana geldi. Fethiye- Muğla yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 48 J 3377 plakalı otomobille Kerim Aydemir yönetimindeki 48 E 6507 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Aydemir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, ana yolda güvenlik tedbirleri alarak bir süre trafik akışını tek şeritten sağladı. Aydemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüMuğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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