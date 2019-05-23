HABER

Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halil K. yönetimindeki 38 TU 587 plakalı tır, Yatağan-Milas kara yolunun Eskihisar mevkisinde karşı şeride geçerek Gültekin Lök'ün kullandığı 48 Y 0666 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma devrildi, tır yol kenarındaki ağaçlara çarparak asılı kaldı.

Gültekin Lök, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Salih Çamlı ve Muhittin Lök yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza yerine gelen Lök'ün yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Halil K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı Baştan sona yenilendi! Türkiye'nin 'özgürlük adası'nda sona yaklaşıldı
Köprüde üç günde ikinci intihar!Köprüde üç günde ikinci intihar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla trafik kazası Yatağan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.