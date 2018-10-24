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Muğla'da otomobil kanala düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Köyceğiz ilçesinde otomobilin Dalyan Kanalı'na düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çandır Mahallesi feribot iskelesinde A.U. idaresindeki 35 GE 6050 plakalı otomobil, Dalyan Kanalı'na düştü.

Kazada, sürücü A.U. ve otomobildeki H.A. jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Ortaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç kanaldan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) dalgıçları ve vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bu yıl meydana gelen üç ölümlü ve yaralanmalı kazanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalyan Kanalı kıyısındaki iki feribot iskelesinin ikaz levhalarının arttırılması ve yenilenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Dalyan Kanalı feribot iskelesi Köyceğiz Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Devlet Hastanesi

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