Muğla'da otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çandır Mahallesi feribot iskelesinde A.U. idaresindeki 35 GE 6050 plakalı otomobil, Dalyan Kanalı'na düştü.

Kazada, sürücü A.U. ve otomobildeki H.A. jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Ortaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç kanaldan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) dalgıçları ve vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bu yıl meydana gelen üç ölümlü ve yaralanmalı kazanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalyan Kanalı kıyısındaki iki feribot iskelesinin ikaz levhalarının arttırılması ve yenilenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

