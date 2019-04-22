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Muğla'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Can Yalçın'ın (27) kullandığı 35 HB 0690 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 133 Sokak kavşağındaki refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri sevk edildi.

Parçalanan otomobilin sürücüsü Yalçın ile Aykan Yapıcı ve Levent Resul Turhan, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yalçın, özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öne sürüldü.

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Kaza Marmaris Muğla ölü Refüj

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