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Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 01:49 | Son Güncelleme

Muğlan’nın Seydikemer İlçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.Kaza; Fethiye - Antalya karayolu Uğurlu Mevkisinde meydana geldi.

Muğlan’nın Seydikemer İlçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kaza; Fethiye - Antalya karayolu Uğurlu Mevkisinde meydana geldi. İsa Zorbaz yönetimindeki 26 TR 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Zorbaz ile otomobilde bulunan Fatmagül Zor ve Ganimet Köylü yaralandı. Otomobilde sıkışan Zorbaz Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Zorbaz ile Zor Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine Köylü ise Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Zorbaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ganimet Köylü’nün de hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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