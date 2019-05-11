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Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 02:14 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan A. (30) idaresindeki 48 JP 125 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Hal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 GP 569 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen motosiklette bulunan Hüseyin Alpdoğan (55) ile Mehmet Gündoğdu (52) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Alpdoğan, sevk edildiği özel hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fethiye Devlet Hastanesine götürülen Gündoğdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Volkan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda trafik, polis ekiplerince yan yoldan sağlandı.

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