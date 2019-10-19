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Muğla'da paraşüt kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen Hollanda ve Slovakya uyruklu pilotlar, tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağa düşen Hollanda ve Slovakya uyruklu pilotlar yaralandı.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden Hollandalı Kornelis Jacob ve Slovakyalı Mikes Mario, single (tekli) uçuş yaptı.

Kalkışın ardından Jacob belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü, Mario ise şiddetli rüzgar nedeniyle dağa düşerek yaralandı.

Pilotların düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

JAK timi tarafından bulundukları yerlerden piste taşınan iki pilot ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Fethiye JAK Muğla yamaç paraşütü yamaç paraşütü pilotu

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