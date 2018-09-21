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Muğla'da plajda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Muğla'da plajda erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plajda erkek cesedi bulundu.

Koyunbaba Mahallesi'nde bulunan sitenin önündeki plajda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi.

Ekipler, Sait Koyuncu (76) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi ile yaz aylarını Bodrum'da geçirdiği ve yüzmek için denize girdiği anlaşılan Koyuncu'nun cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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