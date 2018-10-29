Muğla'da polis aracının tekerine sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Muğla'da trafik polis aracının tekerine sıkışan yavru kedi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri park halindeki araçlarından kedi sesi gelmesi üzerine inceleme başlattı. Ekipler, aracın motorunu ve alt kısımlarını inceleyip kediye ulaşamayınca aracın lastik ve motorunun sökülmesi için çekici çağırdı.

Araçtan tekrar seslerin gelmesi üzerine aracın altına giren Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ve komiser Burcu Avcı, kedinin arka tekerin şase kısmında olduğunu fark etti.

Kediyi kurtarmak için polisler bir süre çaba sarf etti. Yavru kedi, ekiplerin çabaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayın şaşkınlığını yaşayan kediye acil tedavi uygulayan ekipler, kediyi trafiğin olmadığı güvenli bir alana bıraktı.

Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

