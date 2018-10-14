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Muğla'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde yol kontrolünde jandarma ve polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü, önce bir motosikletin kaza yapmasına neden oldu ardından kullandığı araçla ağaca çarptı - Gözaltına alınan sürücü ve otomobildeki arkadaşı, serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolünde jandarma ve polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, önce bir motosikletin kaza yapmasına neden oldu, ardından kullandığı araçla ağaca çarptı.

Alınan bilgiye göre, ailesinden izinsiz 48 L 4779 plakalı otomobile arkadaşı A.İ.K'yi (18) da alarak gezintiye çıkan B.Ö. (17), Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Şüpheli aracın kaçmaması için ilçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, aracı Kemeraltı Mahallesi ve Beldibi Mahallesi’nde durdurmaya çalıştı.

Kaçarken bir motosikletlinin kaza yapmasına neden olan B.Ö, Beldibi Mahallesi Gökbel Mevkisi'nde yaşanan kovalamaca sonunda bir ağaca çarptı.

Gözaltına alınan B.Ö. ile arkadaşı A.İ.K. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan ceza yazıldığı öğrenildi.

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Marmaris Muğla polis şüpheli kovalamacası

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