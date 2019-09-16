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Muğla'da restoran yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:14 | Son Güncelleme

Muğla'da restoran yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete kapanan bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki hizmete kapanan bir restorandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ve oksijen tüpleriyle içeriye girerek, alevlere müdahale etti.

İş yerindeki 5 sanayi tipi tüp, olası facianın önüne geçmek için ekipler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yangının klimadan çıktığı belirlendi.

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İşyeri yangını itfaiye eri Menteşe Muğla yoğun duman

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