Muğla'da rüşvet ve yasa dışı kürtaj iddiası

Muğla'nın Milas ilçesinde, rüşvet aldığı ve yasa dışı kürtaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde görevli bir doktor ve sekreterinin, hastalardan rüşvet aldığı ve yasa dışı kürtaj yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı K.K. evi, sekreteri S.D. ise hastanede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor tutuklandı, sekreteri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

