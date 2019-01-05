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Muğla'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazilerini su bastı.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 20 kilogram yağış düştü.

Bölgede beş gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollar dereye döndü.

Yağışlar nedeniyle Muğla-Denizli ve Muğla-Aydın kara yolunda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldi. Muğla-Denizli kara yolunun bazı bölgelerinde heyelan nedeniyle kaya parçaları yola düştü.

Yağışların bu gece de karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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Menteşe Muğla sağanak yağış

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