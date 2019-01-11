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Muğla'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Etkili sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,4 kilogram yağış düştü.

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikinleri oluştu.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla sağanak yağış Tarım Arazileri

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