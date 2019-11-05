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Muğla'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 01:32 | Son Güncelleme

Bodrum'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı, taşkınlar meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı ve taşkınlar yaşandı.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde, su giderlerinin tıkanması nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, yolu açmak için bölgede çalışma yaptı.

Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda biriken suyun içerisinde kalırken, bazıları da araçlarını yol kenarına park ederek, suyun tahliye edilmesini bekledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Yağıştan etkilenen Cevat Şakir, Neyzen Tevfik, Kale ve Severcan caddelerinde bazı vatandaşların, tıkanan rögar kapaklarını kendi çabalarıyla açarak yağmur sularını tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. İşletme yetkilileri ve çalışanlar, dükkanlardaki suyu tahliye etmek için çaba gösterdi.

Dere Sokak'ta ise yağış nedeniyle hasar oluşan yolda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Gece boyunca elektrik kesintileri ve maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı ilçede, yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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bodrum Kara Yolu Muğla sağanak trafik yağış

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