HABER

Muğla'da sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kalırken, Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde heyelan meydana geldi

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta 24 saatte metrekareye 68 kilogram yağış düştü.

Bölgede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde oluşan heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları ise temizlendi.

Yetkililer, yağışların yarın etkisini artıracağını bildirdi.

Marmaris'te de bazı tarım arazileri su altında kaldı, kentte 12 ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. İlçede son 24 saatte metrekareye 112,3 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Hayata 1 gün tutunabilen üçüzlere Türk bayraklı vedaHayata 1 gün tutunabilen üçüzlere Türk bayraklı veda
Eksi 22 derecede Nemrut Dağı'na tırmandılarEksi 22 derecede Nemrut Dağı'na tırmandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Menteşe Muğla sağanak yağış tarım arazileri su baskını

En Çok Okunan Haberler

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Skandal sınav sorusu!

Skandal sınav sorusu!

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Her yer beyaz örtüyle kaplandı, o şehirde çiçekler açtı

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Dükkanın duvarını kırıp kilolarca altın çaldılar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoğun kar yağışı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.