Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta 24 saatte metrekareye 68 kilogram yağış düştü.

Bölgede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışlar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde oluşan heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları ise temizlendi.

Yetkililer, yağışların yarın etkisini artıracağını bildirdi.

Marmaris'te de bazı tarım arazileri su altında kaldı, kentte 12 ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı. İlçede son 24 saatte metrekareye 112,3 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

