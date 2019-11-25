Muğla'da sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Marmaris'te, kuvvetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bozburun, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerindeki derelerin taşmasıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede sabahtan bu yana metrekareye 97 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dere ıslahı yapılmadığı için su taşkınları yaşandığını öne sürdü.

Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin de Değirmenyanı mevkisindeki derenin taşması nedeniyle evleri su bastığını, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

