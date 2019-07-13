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Muğla'da sahillerde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Marmaris ilçesinde plajlarda yoğunluk yaşandı

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı da 23 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı değerlendirenler, denize girip, plajda güneşlendi. Turistler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ile İçmeler sahillerini doldurdu. İlçedeki su parklarında ve sahil işletmelerinde yoğunluk görüldü.

Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütü ve jetskiyi tercih etti. Yelkenli ve motoryat sahipleri de körfezde alargada durarak, serin sularda serinledi.

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Marmaris plaj yoğunluk sıcak turist

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