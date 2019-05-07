Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen bin 100 şişe sahte içki ve 2 ton etil alkol ele geçirildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hisarönü Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Kayaköy Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

İş yerinin farklı noktalarına ve depoda gizlenmiş, turizm sezonu öncesi getirildiği değerlendirilen, 2 ton etil alkol ile bin 100 şişe sahte içkiye el konuldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

