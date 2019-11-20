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Muğla'da "sahte sağlık raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ya da emeklilik işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunduğu öne sürülen 34 şüpheli "hakem hastanelere" sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen 2'si doktor 7 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Devlet Hastanesinden özür durumuna ilişkin "sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği" şikayetleri üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin 4 aylık takibi sonunda düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Para karşılığı alınan sahte sağlık kurulu raporlarıyla emekli olduğu ya da emeklilik işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunduğu öne sürülen 34 şüphelinin ise "hakem hastanelere" sevk edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye gözaltı sahte sağlık raporu

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