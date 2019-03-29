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Muğla'da, Şans Topu talihlisi merak ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

ŞANS Topu'nun 928'inci hafta çekilişinde, 344 bin 249 lira 90'ar kuruş tutarındaki ikramiyeyi kazanan 2 talihliden 1'i, kuponunu Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynadı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ŞANS Topu'nun 928'inci hafta çekilişinde, 344 bin 249 lira 90'ar kuruş tutarındaki ikramiyeyi kazanan 2 talihliden 1'i, kuponunu Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynadı. Menteşe'deki talihli, henüz ortaya çıkmazken, ilçe sakinleri arasında merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu'nun 928'inci hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda 27 Mart'ta yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Kütahya ile Muğla'dan 2 talihli, 5+1 bilerek, büyük ikramiyeyi paylaştı. Kişi başı 344 bin lira kazanıldı. Kazandıran numaralar 1, 8, 25, 30, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.

Talihlilerden 1'inin, kuponunu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynadığı açıklandı. Camikebir Mahallesi Keçeciler Sokak'taki bayide oynanan kuponun talihlisi, henüz ortaya çıkmazken, ilçe sakinleri arasında, kim olduğu merak konusu oldu.

İkramiyenin isabet ettiği kuponunun oynandığı bayinin sahibi Fatih Eyican (35), "Kime çıktıysa hayırlı olsun. Biz de talihliyi merak ediyoruz. Gelip, burada benimle fotoğraf çektirirse mutlu olurum" dedi.

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Muğla'da, Şans Topu talihlisi merak ediliyorMuğla'da, Şans Topu talihlisi merak ediliyor
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