Muğla'da şantaj iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş adamına şantaj yaparak 1 milyon 500 bin lira istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iş adamı R.O'ya bir kadın aracılığıyla tuzak kurularak 1 milyon 500 bin lira talep edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

R.O'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, operasyon düzenleyen ekipler, N.B, M.E, S.K. ve B.M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olaya ait görüntülerin bulunduğu bilgisayara, hard diske ve telefonlara el konuldu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. ve M.E. tutuklandı, B.M.Y. ve S.K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirtilen şüphelilerden B.Ö'nün ise cezaevinde başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

