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Muğla'da şarbon hastalığı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Ticaret Borsası, Veteriner Hekimleri Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanları tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, il genelinde şarbon hastalığı olmadığı belirtildi.

Muğla'da şarbon hastalığı yok

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Ticaret Borsası, Veteriner Hekimleri Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanları tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, il genelinde şarbon hastalığı olmadığı belirtildi.
MUTSO binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen, "Muğla'da kesilen hayvan derken aslında şunu ifade etmek istiyoruz; et olarak ilimize gelen her hayvanın nereden geldikleri belli olmadığı için, kaçak gelimler de söz konusu maalesef, dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü veteriner hekim kontrolünden geçerek kesilmiş ve dağıtımına izin verilmiş bir etin, halkın sağlığını tehdit edecek bir hastalığı taşıması mümkün değildir. Muğla mezbahalarında kesilen hayvanlara ve etlerine TR48 ile başlayan bir mühür vurulmaktadır. Vatandaşlar kasaplarda veya et satış noktalarında bunu sorarak görebilirler. Gündeme ilişkin herkes bir şey söylüyor. Kimileri, 'Şarbonu koklayarak anlayabilirsiniz' diyor. Böyle bir şey hem mümkün değil hem de şarbonun en tehlikeli formu solunum formu. Bunu özellikle kokladığınızda eğer şarbon varsa ölümle sonuçlanacaktır. Böyle açıklamaların dikkate alınmaması gerekmektedir" dedi.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız'ın ithal hayvanların güvenilirliği konusuna açıklık getirmek adına yönelttiği soruyu Başkan Alpözen şöyle yanıtladı:
"Yurt dışından ithal olarak satın alınan hayvanların kontrolleri elbette ki veteriner hekimler tarafından gümrüklerde yapılmaktadır. Ancak toplum sağlığı açısından önemli olan nokta, bu sağlık kontrollerin gümrüğe gelmeden önce yapılması ve hastalıklı hayvanların ülke topraklarına hiç girmemeleridir."
MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ise "Son günlerde ülke genelinde gündeme gelen kırmızı etlerde şarbon hastalığı vakalarının ortaya çıktığı yönündeki haberlerin hepimizi tedirgin ettiği bir gerçek. Bu haberlerle birlikte, Muğla ili kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekli hassasiyet sergilenmiş, beraberinde bir dizi çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarla elde edilen bulgulara göre şekillenen görüşlerimizi de bugün burada sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Kurum ve kuruluşlarımız, ilgili araştırmaları ivedilikle yerine getirerek, sonuçları tarafımıza aktardı. Sonucu memnuniyetle öğrendik. Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüklerinin olası şarbon hastalığına yönelik taramalarında tüm sonuçların negatif olduğu ve Muğla'da kırmızı etlerde şarbon hastalığına rastlanmadığı yönündeki dönüşleri memnuniyet verici oldu" diye konuştu.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Hurşit Öztürk de, "Başkanlarımın yaptıkları açıklamalara ilave olarak, bizim için önemli olan insanlardaki kültür meselesi. İnsanlarımız hayvanlardan geçen hastalıkları bilmedikleri için, özellikle kurban dönemlerinde, kontrolsüz kesim dediğimiz olayla, hayvan atıkları ve kalıntıları göz ardı edilebildiği için bazı sıkıntılar artmaktadır. Hijyen koşullarının sağlanması ve bilinen bilinmeyen pek çok hastalığın önlenmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi ve koruma-aşı yöntemlerine özen gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

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Muğla'da şarbon hastalığı yok

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