HABER

Muğla'da sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:42 | Son Güncelleme

Muğla'da sazlık alanda yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kuş Cenneti" olarak adlandırılan sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın ön tarafında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıkan alanda çok sayıda kuş yuvası bulunduğunu söyledi.

Bölgenin turizm açısından önemine değinen Ay, "Vatandaşlar bu gibi alanlarda daha dikkatli olmalı. En küçük bir ihmal çevreye, canlılara büyük zarar veriyor. Yangının çok ilerlemeden söndürülmesi sevindirici. Yol kenarından çıkan yangın, kuşların asıl yaşadığı bölgeye ulaşmadan söndürüldü. Umarım bu gibi üzücü bir olayı bir daha yaşamayız." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!5 sihirli dokunuşla daha dik ve estetik görünün!
Araçtaki incelemenin fotoğrafıAraçtaki incelemenin fotoğrafı
Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladıHakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalış Plajı Fethiye Kuş Cenneti Mete Ay Muğla sazlık yangını söndürme

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.