Muğla'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakan Akbaş idaresindeki 45 M 8213 plakalı sebze yüklü kamyon, Fethiye-Muğla kara yolu Katrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından kara yoluna saçılan sebzeler nedeniyle ulaşım, trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

İş makineleri ve vatandaşlar tarafından yoldaki sebzelerin toplanmasının ardından ulaşım normale döndü.

