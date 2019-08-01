Muğla'da şehit ailesine şehadet belgesi verildi

Muğla Valisi Esengül Civelek, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın ailesine şehadet belgesi verdi.

Fethiye ilçesinde yaşayan aileye yapılan ziyarette, Ağır için Kur'an-ı Kerim okumasının ardından tüm şehitlere dua edildi.

Vali Civelek, Ağır'ın şehadet belgesini, baba Ramazan Ağır ve anne Elif Ağır'a verdi. Aileye, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim de takdim edildi.

Civelek, burada yaptığı konuşmada, şehit ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu belirten Civelek, "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en öncelikli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize, bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz." dedi.

Programa, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, şehidin ailesi ile yakınları katıldı.

Hakkari merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır (27) 14 Temmuz'da şehit düşmüştü.

