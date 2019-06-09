Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuların zamanında tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.

Marmaris ilçesinden Muğla istikametine giden ve sürücü kim olduğu öğrenilemeyen 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsü, Çamlı Mahallesi Taşhan mevkisinde motor kısmından alevler yükseldi.

Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını yakındaki ormanlık alana sıçramadan köpük sıkarak söndürdü.

Her hangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bagaj kısmındaki yolcu valizleri küle döndü.

Yangın nedeniyle Marmaris-Muğla kara yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

