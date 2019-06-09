HABER

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

Alevleri fark ederek aracı yol kenarına çeken otobüs şoförü, araçtaki 25 yolcuyu tahliye etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuların zamanında tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.

Marmaris ilçesinden Muğla istikametine giden ve sürücü kim olduğu öğrenilemeyen 42 ZD 302 plakalı yolcu otobüsü, Çamlı Mahallesi Taşhan mevkisinde motor kısmından alevler yükseldi.

Elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını yakındaki ormanlık alana sıçramadan köpük sıkarak söndürdü.

Her hangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, bagaj kısmındaki yolcu valizleri küle döndü.

Yangın nedeniyle Marmaris-Muğla kara yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişmeSon dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
Şehit astsubay Harmankaya, gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit astsubay Harmankaya, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla yangın yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Kızılay'ın giydirdiği bebek bombardımanda yaşamını yitirdi

Son dakika! Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.