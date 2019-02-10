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Muğla'da sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Fethiye'de vatandaşlar, sahilleri doldurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde vatandaşlar, Kordon Caddesi, Kumburnu plajı ile sahilinde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında balık tutarken, bazıları sahilde piknik yaptı, güneşin tadını çıkardı.

Göcek'te oturan Onur Kasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazdan kalma bir gün yaşadıklarını söyledi.

Havanın bir haftadır yağışlı ve fırtınalı olduğunu anlatan Kasar, "Şimdi sıcak havada denizin keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarla balık tutmaya geldik. Uzun zamandır böyle bir hava bekliyorduk. Yağmur ve fırtınadan sıkılmıştık." dedi.

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Fethiye Göcek Muğla

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