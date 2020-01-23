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Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te ilçe halkı ve tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Öğlen saatlerinde Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise deniz kenarında oturdu.

Sahilde çocuklarıyla top oynayan Ahmet Yenice, kışa rağmen havanın sıcak olduğunu söyledi.

Güneşli havayı değerlendirmek için çocuklarıyla sahile geldiklerini anlatan Yenice, çocukları kumda oynarken kendisinin de güneşin tadını çıkardığını ifade etti.

Meltem Kara ise yarıyıl tatilinde Marmaris'i tercih ettiklerini ve güzel hava sayesinde tatillerinin iyi geçtiğini dile getirdi.

Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında yürüyüş yapıp kafelerde oturarak güneşlendi.

Fethiye'de de güneşli hava dolayısıyla Ölüdeniz Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
güneş hava Marmaris sıcak

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