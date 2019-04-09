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Muğla'da şiddetli sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe, Marmaris-Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda, ulaşım zaman zaman aksadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 50 kilogram yağmur düştü, rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye ulaştı.

Bugün ve yarın ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla sağanak

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