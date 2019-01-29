HABER

Muğla'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:54 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde şiddetli yağış sonucu evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı - Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, fırtına hasara yol açtı.

Kemikler Mahallesi'nde şiddetli yağış sonucu derenin taşması, bölgedeki tarım arazilerinde ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Kemikler ve Baharlı mahallelerindeki 13 ev ve 2 iş yerinde su baskınları sebebiyle hasar meydana geldi.

Damlıboğaz Mahallesi’nde ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, bölgede dalları kırılan çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.

İşletmesi su baskınlarından zarar gören Orhan Irmak, yağmurun etkisini artırmasıyla, dere yatağından taşan tonlarca suyun işletmenin duvarını aşarak avluya dolduğunu ve iki aracın sular altında kaldığını söyledi.

Su baskınıyla evinin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Mehmet Dursun Karaca ise Kocadere’de oluşan taşkınların su baskınlarını tetiklediğini ve derede ıslah çalışması gerektiğini belirtti.

Kara yolu kenarında bulunan bir otelde de şiddetli yağış nedeniyle hasar oluştu.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırtına Milas Muğla sağanak

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.