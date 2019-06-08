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Muğla'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

MUĞLA'da aniden bastıran dolu ile karışık sağnak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da aniden bastıran dolu ile karışık sağnak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Güne sıcak hava ile başlayan Muğla merkezde, bugün saat 14.00 sıralarında hava kapandı ve ani doluyla yağışıyla karışık yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı. Musluhittin Mahallesi, Abdu İpekçi Caddesi'ndeki bir kokoreççiyi su bastı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.

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