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Muğla'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadını çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla yara almadan kurtuldu.

Muğla'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadını çevredekiler kurtardı

Güllük Mahallesi'nde sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kadına, yakınındaki akaryakıt istasyonunun çalışanları yardım etti.

Kadın, köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

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Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının kendisine saldıran köpeklerle mücadelesi ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.

Saldırıya uğrayan kadına yardım edenlerden Yaşar Böyükakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sürüler halinde gezen ve zaman zaman insanlara da saldıran köpeklerin bulunduğunu ve yetkililerin bu durum için önlem alması gerektiğini söyledi.

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