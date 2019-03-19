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Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.Ö, M.A.N, N.A. ve S.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

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