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Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 22:02 | Son Güncelleme

Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Patlangıç Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde, Adlen Balkaş (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle DSİ kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkaş, kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle yaklaşık 3 kilometre sürüklendi.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprünün altında itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Balkaş, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Balkaş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
düşme Fethiye itfaiye Muğla su kanalı

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