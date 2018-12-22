Muğla'da tadilat yapılan binada göçük: 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti.

