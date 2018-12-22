HABER

Muğla'da tadilat yapılan binada göçük: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

Muğla'da tadilat yapılan binada göçük: 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini ve bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsat bulamadığını kaydetti.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Köye inen kurtlar, 2 köpeği telef ettiKöye inen kurtlar, 2 köpeği telef etti
Dinler Bahçesi'nde Büyükelçi Andrey Karlov anıldıDinler Bahçesi'nde Büyükelçi Andrey Karlov anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum göçük itfaiye Muğla polis

En Çok Okunan Haberler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar! Yolcu kusurlu bulundu

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar!

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.