Muğla'da tarafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gökova Mahallesi Ataköy mevkisinde sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yol kenarındaki dinlenme tesisine dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen 34 PV 0576 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), Hasan Dalman, İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fatma ve Hasan Dalman'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler araçların kaldırılmasının ardından trafiği kontrollü olarak sağladı.
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