Muğla'da Tarhana Festivali yapıldı

Menteşe ilçesinde, Muğla İçin Gelecek Platformunca düzenlenen Tarhana Festivali’nde, katılımcılara kazanlarda pişirilen tarhana çorbası ve yaş tarhana dağıtıldı.
İlçedeki tarihi Saburhane Meydanı’nda, tarhana kazanlarının kaynaması ve tarhana yapımının katılımcılara anlatılmasıyla başlatılan festival ilgi çekti.
Meydanı dolduran yüzlerce kişi tarhana çorbası ve yaş tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte tarhananın yanı sıra ev yapımı turşu, gözleme ve lokma da ikram edildi.
Festivalin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'da tarhananın diğer illerdeki gibi un tarhanası şeklinde yapılmadığını, içinde biber ve börülce de bulunduğunu, Kurban Bayramı'ndaki kemikli etlerin de tarhana için ayrıldığını söyledi.
Muğla'da tarihi ve kültürel değerlere önem verdiklerini ve onları yaşatmak için yapılan tüm etkinliklere destek verdiklerini vurgulayan Gürün, Muğla'nın tarihine ve kültürüne sahip çıkan bir kent olduğunu ifade etti.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Menteşe'nin sevgi ve hoşgörü kenti olduğunu dile getirdi. Tarihi bir meydanda tarhana festivali yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Gümüş, emeği geçenlere teşekkür etti.
Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan da Muğla Tarhanası için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını aktardı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise bir kimyager olarak diğer illerdeki tarhanaları da değerlendirdiğinde, Muğla'nın tarhanasının kendine göre bir numara olduğunu, bu nedenle iyi pazarlanması gerektiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Tarihi meydanın yollarında çocuklar için da boyama etkinliği düzenlendi.
Festival kapsamında Saburhane Meydanı'ndaki tarihi sokaklarda yürüyüş gerçekleştirildi.
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