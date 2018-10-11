Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 sikke, 18 yüzük ve taklit kandiller ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerkesik Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
M.A'ya ait eve düzenlenen operasyonda, Helenistik döneme ait 62 sikke, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 18 yüzük, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olmadığı değerlendirilen Arapça yazılı 11 matbaa baskılı kitap, Arapça harfler ve el yazısıyla yazılmış defter ile pişmiş topraktan yapılmış taklit kandiller bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen tarihi eserlerin Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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