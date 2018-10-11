HABER

Muğla'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesinde çeşitli dönemlere ait 62 sikke, 18 yüzük ve pişmiş topraktan taklit kandiller ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 sikke, 18 yüzük ve taklit kandiller ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerkesik Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

M.A'ya ait eve düzenlenen operasyonda, Helenistik döneme ait 62 sikke, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 18 yüzük, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olmadığı değerlendirilen Arapça yazılı 11 matbaa baskılı kitap, Arapça harfler ve el yazısıyla yazılmış defter ile pişmiş topraktan yapılmış taklit kandiller bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler varAksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var
flash!!!!flash!!!!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.