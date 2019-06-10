HABER

Muğla'da tarihi tüfek operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser değeri taşıyan 14 av tüfeği ile 3 piyade tüfeği ele geçirildi.

Muğla'da tarihi tüfek operasyonu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser değeri taşıyan 14 av tüfeği ile 3 piyade tüfeği ele geçirildi.
Muğla ve Yatağan jandarma komutanlıklarının istihbarat çalışması sonucunda, Yatağan ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde tarihi eser değeri taşıyan tüfek bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 değişik ebat ve özellikte etnografik eser niteliği taşıyan 14 av tüfeği ve 3 değişik ebat ve özellikte tarihi eser niteliği taşıyan piyade tüfeği ele geçirildi. Tüfekleri evlerinde saklayan A.M.Ç ve F.Ç gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da tarihi tüfek operasyonu

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Jet-Ski ile umuda yolculuk Jet-Ski ile umuda yolculuk 
Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladıKomşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.