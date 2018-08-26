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Muğla'da tatilciler gitti çöpleri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde tatillerini ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu

Kurban Bayramı tatilini Muğla'daki Akyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu.

Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'ne gelen tatilciler, konaklama alanlarında yer bulamayınca deniz kenarındaki ormanlık alanda çadır ve karavanlarında kaldı.

Çınar mevkisindeki alanda yoğunluğa neden olan tatilcilerin ormanlık alana ve deniz kenarına bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ula Belediyesi tarafından bölgede mangal, semaver yakma ve çadır kurmanın yasak olduğunu gösteren tabela asılmasına rağmen atıklar birikti. Belediye ekipleri de gün boyu ormanlık alanda ve sahillerde biriken çöpleri toplamak için çaba gösterdi.

Günübirlik tatil için Denizli'den gelen Emre İlkay, Türkiye'de çok güzel kıyı ve sahil alanları bulunduğunu söyledi.

İnsanların sahip olunan güzelliklerin kıymetini bilmediğini anlatan İlkay, "Özellikle gençlerin bu konuda çok duyarlı olması çevreye çöp atmaması gerekiyor. Bizim gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir çevremiz olmalı ve güzelliklerimize sahip çıkmalıyız." dedi.

Tatilcilerden Adnan Uslu ise Akyaka'da bayram tatili süresince büyük bir çevre kirliliği oluştuğunu, gelen tatilcilerin çöplerini etrafa saçmalarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kendilerinin eşiyle bu konuda duyarlı olduğunu vurgulayan Uslu, çöpleri bırakmak için bir süre yürüyüp konteynerlere taşıdıklarını, belediye ekiplerinin de gün boyu alanda çöp topladığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akyaka Çevre Kirliliği Muğla Sakin Kent

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