Muğla'da teknede bayılan kaptan hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede bayılan kaptan, hastaneye kaldırıldı.
"Sezar 1" isimli teknenin kaptanı İlyas Kuyucak, Göcek Mahallesi Yassıcalar Koyu mevkisinde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kuyucak'ın bayıldığını gören tatilciler, yakınlarda devriye görevi yapan deniz polisinden yardım istedi.
Deniz polisi tarafından bota alınan Kuyucak, Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kuyucak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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